Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera подчеркнул необходимость срочного решения проблем Сирии, включая возвращение беженцев, восстановление институтов власти и базовых государственных услуг.

«Неотложные потребности сирийского народа больше нельзя откладывать, потому что нам нужно вернуть всех беженцев в Сирию, — заявил Фидан. — Базовые услуги — здравоохранение, транспорт, продовольствие, образование, связь — должны быть предоставлены людям, чтобы они могли почувствовать нормальную жизнь».

Фидан также отметил значительные изменения в позиции группировки ХТШ («Хайят Тахрир аш-Шам»). «ХТШ предприняла колоссальные шаги, чтобы отмежеваться от «Аль-Каиды», ДАЕШ и других радикальных элементов», — заявил дипломат.

Фидан подчеркнул приверженность Турции территориальной целостности Сирии и отверг любое разделение страны по этническому или религиозному признаку. «Мне не подобает говорить от имени сирийского народа. Этот вопрос должен решать сирийский народ. Это их решение. Но я могу сказать и как пожелание, и как политику Турции: мы хотим, чтобы в Сирии курды, арабы, туркмены — все мирные жители жили в своих исконных местах», — заявил министр.

Министр также обозначил две ключевые цели Турции в Сирии — предотвращение массовой миграции и борьба с терроризмом.

«Никто не должен подвергаться притеснениям или быть вынужденным покидать свои города и села. Те, кто был вынужден мигрировать в другие места, должны иметь возможность вернуться на родину. Короче говоря, курды, как и все гражданские лица, должны жить на своей исконной родине», — заявил министр.

Он сообщил о ведущихся активных переговорах со всеми заинтересованными сторонами, включая Иран, Россию и западных партнеров, для поиска комплексного политического решения сирийского кризиса.

«Процесс восстановления займет время, но первый шаг — это восстановление безопасности и доверия среди сирийского народа», — подчеркнул Фидан, отметив готовность Турции оказать помощь Сирии в таких областях, как управление, экономическая стабилизация и техническая экспертиза.

«Мы не стремимся навязывать какое-либо видение. Мы здесь для того, чтобы помочь сирийскому народу вернуть свое будущее», — заключил глава турецкого МИД.