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Миротворцы в Украине: Зеленский настроен оптимистично
Владимир Зеленский заявил о переговорах с европейскими лидерами по возможному размещению миротворческой миссии в Украине
Миротворцы в Украине: Зеленский настроен оптимистично
Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Reuters
19 декабря 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с европейскими лидерами возможность размещения миротворческой миссии. На пресс-конференции в Брюсселе, после переговоров с союзниками, он рассказал, что консультации ведутся при участии президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Зеленского, Макрон уже провел контакты с некоторыми лидерами. Президент Украины добавил, что есть позитивные сигналы, однако отказался комментировать возможный формат миссии, назвав это «сенситивным вопросом».

18 декабря агентство Reuters сообщило, что обсуждается отправка миротворческого контингента для контроля выполнения условий мирного соглашения, если оно будет заключено. В числе возможных участников миссии называют Францию, Германию, Италию, Польшу и Великобританию. Однако часть европейских лидеров считает, что сейчас не время даже обсуждать этот вопрос.

Идея миротворцев активизировалась после встречи Эммануэля Макрона с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 7 декабря в Париже. По информации Reuters, Трамп исключил участие американских войск в таких миссиях и подчеркнул, что ответственность должна лечь на Европу.

По данным европейских СМИ, пока обсуждения велись на уровне отдельных европейских столиц и не касались НАТО.

Франция и Польша рассматривали сценарий отправки до 40 тыс. миротворцев, сообщило польское издание Rzeczpospolita в день визита Эммануэля Макрона в Варшаву. Несмотря на это, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в правительстве пока не думают о своем контингенте в Украине — даже при условии прекращения огня.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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