Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Канаде следует стать 51-м штатом Америки. По его словам, это позволит канадцам существенно сэкономить на налогах и затратах на оборону.

«Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более 100 млн долларов в год? Это бессмысленно! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это позволило бы им значительно сэкономить на налогах и военной защите. Я считаю, что это отличная идея. 51-й штат!», — заявил Трамп.

Идея о присоединении Канады возникла в контексте торговых и миграционных споров между странами. В начале декабря Трамп обвинил Оттаву в отсутствии контроля за мигрантами и увеличении торгового дефицита. Он предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо решить эти проблемы или столкнуться с 25% пошлинами на канадские товары.

Трюдо, по словам источников, отреагировал нервным смехом, отметив, что такие меры могут уничтожить экономику Канады.

Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд выступил с жестким заявлением в адрес США, пообещав прекратить поставки электроэнергии в американские штаты, если Вашингтон введет 25-процентные пошлины на канадские товары.

По словам Форда, Канада готова на крайние меры для защиты своих интересов.

«Мы можем отключить электроэнергию штатам Мичиган, Нью-Йорк и Висконсин. Это крайняя мера, но я должен защищать Онтарио и всех канадцев», — подчеркнул он.

Канадский вице-премьер Христя Фриланд добавила, что страна подготовит ответные меры на несправедливые тарифы США. В частности, речь идет об ограничениях на экспорт металлов и важных минералов в Америку.