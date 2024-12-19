Министерство обороны Турции выступило с развернутым комментарием о ситуации в Сирии после падения режима Асада. В заявлении подчеркивается, что страна следит за сообщениями о перемещении некоторых российских кораблей и систем в Ливию.

«В настоящее время существует неопределенность относительно российского присутствия в Сирии. Однако есть заявления российского представителя о переговорах с новым руководством Сирии. Мы также внимательно следим за сообщениями о перемещении некоторых российских кораблей и систем в Ливию. Время покажет, является ли это перемещение постоянным или временным», — заявили в ведомстве.

Касательно ситуации в Сирии министерство подчеркнуло, что в стране начался новый период. «Турция с самого начала была на стороне сирийского народа. Она открыла свои двери миллионам сирийцев, бежавших от гнета режима и войны. На данном этапе оппозиция определила свою судьбу. Турция, как и прежде, остается на стороне сирийского народа. Она продолжит делать все возможное для обеспечения территориальной целостности, политического единства, безопасности и стабильности Сирии», — сообщили в оборонном ведомстве.

Минобороны также опровергло заявления представителя Госдепартамента США о достижении договоренности о прекращении огня между Турцией и возглавляемой террористами PKK/YPG организации СДС: «Не может быть и речи о каких-либо переговорах Турции с террористической организацией. Мы считаем, что это была оговорка».

По поводу ситуации с террористическими формированиями источники в министерстве заявили: «Угроза со стороны террористической организации нашим границам и зонам операций в Сирии сохраняется. Наша подготовка и меры в рамках борьбы с терроризмом будут продолжаться до тех пор, пока PKK/YPG не сложит оружие и иностранные боевики не покинут Сирию. Мы верим, что новое руководство и его армия — Сирийская национальная армия — вместе с сирийским народом освободят районы, оккупированные террористической организацией PKK/YPG».