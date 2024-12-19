Кассационный суд Франции отклонил апелляцию экс-президента Николя Саркози, оставив в силе приговор по делу о коррупции. Согласно решению суда, Саркози должен провести год под домашним арестом с электронным браслетом.

Первоначально в марте 2021 года суд Парижа приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, два из которых были условными. Экс-президент пытался оспорить приговор, но проиграл в апелляционном суде в мае 2023 года, а теперь и в кассационной инстанции.

Дело связано с попыткой получить от прокурора Жильбера Азибера информацию о другом расследовании. В обмен на сведения Саркози и его адвокат Тьерри Эрзог обещали Азиберу должность в Монако. Хотя обещание не было выполнено, прокуратура посчитала сам факт предложения коррупционным преступлением.

Николя Саркози стал первым бывшим президентом Франции, приговоренным к тюремному заключению. Его адвокат Патрис Спинози заявил, что клиент подчинится решению, но намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. Однако это не освободит Саркози от исполнения приговора.

Экс-президент также обвиняется в другом коррупционном деле, связанном с предполагаемым финансированием его кампании 2007 года правительством Ливии. Суд по этому делу еще не начался.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. Он запомнился своей жесткой антииммиграционной политикой и реформами экономики.