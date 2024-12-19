В Грузии уже 21 день продолжаются акции протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский Союз. Демонстрации начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что такие переговоры не будут обсуждаться до конца 2028 года.

18 декабря активисты собрались у здания парламента в Тбилиси. Они перекрыли проспект Руставели, держа в руках флаги Грузии и ЕС, и потребовали проведения повторных парламентских выборов. Протестующие обвинили власти в саботаже евроинтеграции и нанесении ущерба международной репутации страны.

Среди требований демонстрантов — освобождение активистов, задержанных в первые дни протестов. Митинги проходят не только в столице, но и в других городах Грузии.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что цель страны — стать членом ЕС к 2030 году. Однако его решение приостановить интеграцию вызвало критику внутри и за пределами страны. Он обвинил европейских политиков в шантаже Грузии с использованием грантов, что, по его словам, вынудило правительство пересмотреть свои действия.

После этого решения в отставку подали послы Грузии в США, Нидерландах, Литве, Болгарии и Южной Корее.

Реакция последовала и со стороны международного сообщества. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 19 представителей грузинских властей, включая Кобахидзе и лидера партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Госдепартамент США также заявил о возможности новых санкций против Грузии.