Президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, заявил, что системы противовоздушной обороны, установленные в Европе, не способны сбить ракеты системы «Орешник». По его словам, у таких систем «никаких шансов нет».

Путин обратился к западным экспертам, которые сомневаются в возможностях «Орешника», и предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века».

«Если эксперты западные так полагают [что «Орешник» можно сбить], то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, в США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником». И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? <…> И для нас это будет интересно. <…> Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль, и посмотрим, что получится. Думаю, будет полезно и для нас, и для американской стороны», — отметил президент России.

21 ноября Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ применили систему «Орешник» для удара по Днепру. Это был ответ на использование ВСУ западных дальнобойных ракет. Президент добавил, что при массированном применении «Орешника» мощь удара может быть сопоставима с ядерным оружием.

На вопрос корреспондента «Российской газеты» о корректности понимания изменений в ядерной доктрине Путин подчеркнул, что Россия сохраняет право применять ядерное оружие не только против ядерных держав, но и против неядерных стран, если те участвуют в агрессии против РФ или ее союзников, например Беларуси.

«Мы говорим о некоторых военных опасностях, которые могут перерасти в новые угрозы. Затем мы говорим о повышении ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против России вместе со странами, которые имеют ядерное оружие. И если такие страны будут создавать нам угрозы, мы оставляем за собой право применять и против них свое ядерное оружие», — добавил он.

Жительница Курской области спросила, когда освободят ее регион от ВСУ и восстановят разрушенные села.

«Я сейчас не хочу называть дату, когда выбьют. Ребята воюют, прямо сейчас идет бой», — ответил Путин, отметив, что в регионе действуют, среди прочих, силы 155-й бригады.

Президент не упомянул западные и украинские сообщения о возможном присутствии военных из КНДР в Курской области.