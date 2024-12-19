Китай увеличил свой ядерный арсенал до 600 активных боеголовок, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом, заявило Министерство обороны США в ежегодном докладе о военной мощи Китая.

Пентагон отмечает, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) планирует довести этот показатель до тысячи боеголовок к 2030 году и продолжать наращивание как минимум до 2035 года.

НОАК активно разрабатывает новые межконтинентальные баллистические ракеты, что, по мнению экспертов, существенно улучшит ядерные возможности Китая. Однако доклад подчеркивает, что модернизация армии сталкивается с внутренними препятствиями.

В 2023 году были отстранены 15 высокопоставленных военных чиновников и руководителей оборонной промышленности, включая главу Ракетных войск НОАК. Это вызвано новой волной коррупции, которая, как отмечается в докладе, подрывает доверие к высшим эшелонам власти.

Доклад появился на фоне приближающейся инаугурации Дональда Трампа, чья администрация определит дальнейшую стратегию США в отношении Китая и Тайваня. Некоторые американские чиновники считают, что Китай может готовиться к вторжению на Тайвань к 2027 году, но представитель Пентагона заявил, что нападение не является «неизбежным», и США располагают мощными средствами сдерживания.

Китай отвергает обеспокоенность Вашингтона. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что ядерная стратегия Пекина сосредоточена на самообороне и носит минимальный характер. Она обвинила США в использовании ядерного вопроса для достижения «абсолютного стратегического доминирования».