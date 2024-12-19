Ростовскую область атаковали дроны и ракеты: загорелась нефтебаза

Ростовская область подверглась массовой атаке дронов и ракет. По сообщению и.о. губернатора Юрия Слюсаря, за ночь были сбиты 36 БПЛА и 3 ракеты. В результате атаки беспилотников начался пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе - крупнейшем НПЗ на юге России и единственном в Ростовской области. #Россия #Ростов #Ростовская #БПЛА #дроны #беспилотники #ракеты #атака #война