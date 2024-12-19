Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «в целом выполнила задачи», которые ставила перед собой, начиная военную операцию в Сирии. Об этом он рассказал во время Прямой линии 19 декабря.

Путин подчеркнул, что действия России предотвратили создание «исламского халифата» в Сирии и «не позволили террористам прийти к власти». Российский лидер отметил, что новое руководство в Дамаске нельзя назвать террористическим.

При этом Путин не смог четко ответить на вопрос о будущем российского военного контингента в Сирии. РФ арендовала военные базы в Хмеймиме и Тартусе на 49 лет.

«Останутся ли в Сирии российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе, зависит от совпадения интересов с новыми властями республики», — уточнил президент.

Российское присутствие в Сирии началось в 2015 году, когда Москва активно поддержала режим Башара Асада. Теперь же, как пишет Wall Street Journal (WSJ), РФ начала переброску военных и оружия из Сирии в Ливию, на территории под контролем мятежного военачальника Халифы Хафтара.

Путин также отметил, что Россия в начале декабря вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии по их просьбе. Переброску осуществили с авиабазы Хмеймим и направили иранцев в Тегеран. Это первое официальное подтверждение того, что РФ помогла Ирану эвакуировать своих военных из Сирии после падения режима Асада.

К слову, Путин также заявил, что еще не встречался с Башаром Асадом после его бегства в Москву, но планирует это сделать.

Какими были цели России в Сирии?

Во время Прямой линии Путин обозначил их лишь в общих чертах. Однако в 2019 году президент заявил, что основная цель Москвы — предотвратить проникновение террористов в Россию.

«Нельзя утверждать, что мы решили все на 100%, но в целом — да. Основную задачу мы выполнили», — говорил Путин пять лет назад.