Экс-президент РФ, а ныне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал руководство британской газеты Times «законными военными целями». Его заявление стало реакцией на редакционную статью издания, в которой убийство российского генерала Игоря Кириллова названо «законным актом самообороны» со стороны Украины.

Кириллов, возглавлявший войска радиационной, химической и биологической защиты, погиб 17 декабря вместе со своим помощником в результате взрыва устройства, прикрепленного к электросамокату. Это произошло в районе метро Рязанский проспект, в спальном районе юго-востока Москвы.

Кириллов стал самым высокопоставленным российским военным, убитым за пределами линии фронта за всю войну.

В своем Telegram-канале Медведев заявил: «Те, кто совершает преступления против России, всегда имеют сообщников. К ним относятся жалкие шакалы из The Times, которые трусливо скрылись за редакционной статьей. Это означает, что все руководство издания теперь является законной военной целью».

Он также пригрозил журналистам в Лондоне, добавив, что «возможно все». В той же публикации Медведев объявил «законными военными целями» и представителей НАТО, поддерживающих Украину, назвав их «легионом».

Высказывания бывшего президента вызвали резкую реакцию британских властей. Глава МИД Дэвид Ламми назвал его заявление «гангстерской угрозой, сделанной из отчаяния», поскольку, по его словам, Россия терпит поражение на поле боя. Ламми также подчеркнул приверженность Лондона «‎‎свободе слова, демократии и независимой прессе». Представитель премьер-министра Кира Стармера охарактеризовал заявление Медведева как «отчаянную риторику» и подтвердил серьезное отношение Лондона к российским угрозам.

После ухода с поста президента в 2012 году Медведев превратился из либерального реформатора в одного из самых агрессивных «ястребов‎»‎ войны, используя Telegram для резких антизападных выпадов. Эксперты считают, что такие заявления направлены на поддержание его политического имиджа, хотя Медведев по-прежнему остается на периферии российской политической «‎лестницы»‎.