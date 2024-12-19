Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал мировое сообщество принять «‎объективную истину‎» и подчеркнул: Украина не будет приглашена в НАТО, а Россия не выведет свои войска с оккупированного Крыма и других территорий Украины. Это заявление он сделал на заседании Парламентского комитета по европейским делам в среду.

«Украина не станет членом НАТО. Она потеряет треть своей территории. Там будут находиться иностранные военные силы», — заявил Фицо, отмечая, что это самый реалистичный вариант развития событий.

Премьер признал, что Москва первой нарушила международное право, начав вторжение, однако Фицо также обвинил Запад в том, что тот «загнал Украину в безвыходное положение».

Эти заявления прозвучали накануне поездки Фицо на саммит Европейского совета в Брюсселе, где лидеры ЕС обсудят Украину, ситуацию на Ближнем Востоке, миграцию и внешнюю политику. Президент Украины Владимир Зеленский также посетит Брюссель, чтобы встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами. Основной целью обсуждений станет укрепление обороноспособности Украины в противостоянии с российскими войсками.

В своем противостоянии украинским амбициям Фицо не одинок. Против вступления Украины в НАТО выступают как минимум семь европейских стран, включая Венгрию, Бельгию, Словению и другие, сообщала еще в июле газета Politico. Открыто против украинской заявки высказался лишь венгерский премьер Виктор Орбан.

Фицо вместе с Орбаном стали главными «‎ястребами»‎, атакующими украинскую мечту о вступлении в НАТО. В октябре словацкий премьер заявил, что не позволит Украине стать членом НАТО, пока занимает пост премьер-министра.

«Я направлю депутатов под моим контролем… заставлю их никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО», — заявил политик.

Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией, он критикует санкции Украины против России, в том числе в отношении ЛУКОЙЛа. Политик был переизбран на пост премьер-министра Словакии в 2023 году. Сразу после переизбрания он принял решение прекратить военную помощь Украине.