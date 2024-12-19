18 декабря президент Кыргызстана Садыр Жапаров назначил нового премьер-министра и главу администрации президента — им стал 64-летний Адылбек Касымалиев. Он сменил Акылбека Жапарова, которого глава республики отправил в отставку двумя днями ранее. Официально причиной отставки стал коррупционный скандал в Государственной налоговой службе.

Скандал в Налоговой службе разгорелся в начале декабря, когда сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) провели массовые обыски. Были задержаны высокопоставленные сотрудники налоговой, включая главу службы Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычева.

ГКНБ подозревает их в создании коррупционной схемы, позволявшей уклоняться от уплаты акцизов на табачные и алкогольные изделия. По данным ведомства, ущерб государству оценивается почти в 3,2 млрд сомов (примерно $350 млн).

Однако задержанием налоговиков дело не ограничилось. Президент республики отметил, что 16 декабря уволил Акылбека Жапарова, поскольку был «крайне разочарован негативными проявлениями в налоговой системе‎»‎.

«Эта сфера находилась под личным контролем Акылбека Усенбековича, и он мог бы предотвратить незаконные действия», — пояснил президент, выступая в парламенте.

Акылбек Жапаров занимал пост премьера более трех лет — это второй по продолжительности срок в истории независимого Кыргызстана. Эксперты отмечают его вклад в развитие экономики, в том числе за счет роста параллельного импорта в Россию. При нем ВВП Кыргызстана с 2020 по 2024 годы практически удвоился — с $8,7 млрд до $14 млрд. Рост в среднем составлял 5-7% в год.

Однако коррупция, особенно в налоговой сфере, оставалась серьезной проблемой для республики. В 2023 году Кыргызстан занял 141-е из 180 мест в рейтинге восприятия коррупции (хуже в регионе с коррупцией только в соседних Таджикистане и Туркменистане, которые заняли 162-е и 170-е места).

Примечательно, что в 2021 году Жапаров заявил, что «‎сокрытие налогов равносильно госизмене»‎ республике.

Комментируя отставку премьера, президент Жапаров призвал всех министров «работать честно» и заявил о намерении искоренить коррупцию в правительстве.