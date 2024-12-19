Новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа (ранее известный как Ахмед Аль-Джулани) заявил, что его страна не представляет угрозы для соседей или Запада и нуждается в восстановлении после многолетней войны.

В интервью BBC аль-Шараа призвал страны ЕС и США снять с Сирии международные санкции. Всего против страны с 2011 года ввели более 300 пакетов ограничений, она стала третьей самой санкционированной страной в мире (после России и Ирана).

«Эти санкции ввели против прежнего правительства, пора их отменить. Нельзя одинаково наказывать как жертву, так и угнетателя», — подчеркнул новый де-факто лидер Сирии.

Ранее на этой неделе снять санкции с Сирии призвали и в ООН. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен встретился с аль-Шараа и временным премьер-министром Мохаммедом аль-Баширом, призвав их создать инклюзивное правительство и добиться политического перехода в соответствии с Резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Аль-Шараа, лидер группы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), возглавил стремительное наступление, приведшее к свержению режима Башара Асада в начале этого месяца. Несмотря на то, что ООН, США и ЕС не спешат исключать ХТШ из своих «‎черных списков», аль-Шараа настаивает на том, что группировка изменилась.

«ХТШ — это не террористическая организация. Мы никогда не атаковали мирных жителей или гражданские объекты. Напротив, мы сами стали жертвами преступлений режима», — пояснил военачальник.

Он отверг сравнения с Афганистаном, подчеркнув уникальность культурных и социальных особенностей Сирии.

«Сирия — это не Афганистан. У нас богатые традиции, включая образование для женщин. Только в Идлибе более 60% студентов университетов составляют женщины», — отметил Аль-Шараа.

Он также подчеркнул верховенство права и Конституции в обновленной Сирии, отметив, что страна начинает новую главу.