Новым премьер-министром Кыргызстана стал Адылбек Касымалиев, ранее занимавший пост первого вице-премьера. Его предшественник Акылбек Жапаров был отправлен в отставку из-за нарушений в налоговой системе. Президент страны Садыр Жапаров призвал общественность не политизировать этот вопрос.

«Стали известны махинации, связанные с акцизными марками. Эта отрасль была на контроле Акылбека Усенбековича, соответственно, можно было остановить незаконные действия. Я вынужден был отстранить его от должности из-за расследуемого уголовного дела в отношении руководства Государственной налоговой службы, чтобы устранить конфликт интересов», — пояснил глава государства.

О скандале в ГНС стало известно в начале декабря, когда Государственный комитет национальной безопасности провел массовые обыски в управлениях службы и задержал ряд высокопоставленных сотрудников ведомства. По информации ГКНБ, налоговики создали коррупционную схему, которая позволила скрывать платежи в системе электронной товаротранспортной накладной.

Эксперт по международным отношениям ЦЭИ Ой-Ордо Байкадам Курамаев рассказал TRT на русском о причинах отставки и дальнейших действиях властей:

— Президент Садыр Жапаров уже пояснил, что принял такое решение, чтобы избежать конфликта интересов. К работе премьер-министра претензий не было. Он задал достаточно высокий темп развития экономики, рост ВВП — не менее 8% на протяжении последних трех лет. Поэтому отставка не была связана непосредственно с его работой.

Назначение на эту должность Адылбека Касымалиева связано с закономерной преемственностью. Правительству необходимо закончить начатые дела, поскольку в апреле кабмину предстоит подготовить отчет о проделанной работе. Ставить человека, который не работал в этой команде, было бы неразумно.

Касымалиев — человек из команды бывшего премьер-министра. Он знает поставленные задачи, участвовал в их разработке и реализации. Поэтому это удачная кандидатура.

— Ожидаются ли еще перестановки в правительстве?

— Скорее всего, крупных многочисленных отставок не будет. Но один-два руководителя еще могут смениться. Скорее всего, этот состав доработает до апреля. После отчета кабина, возможно, президентом будут приняты какие-то решения на основании их доклада.