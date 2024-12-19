Когда новости о падении режима Башара Асада облетели мир, многие эксперты поспешили списать со счетов российское военное присутствие в Сирии. Казалось, что авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе — единственные российские военные объекты за пределами бывшего СССР — обречены разделить судьбу свергнутого правительства. Спутниковые снимки, на которых было видно, как российские военные спешно паковали оборудование на базе Хмеймим, только подкрепляли эти прогнозы.

Как отмечает министр обороны Турции Яшар Гюлер, он не видит признаков полного ухода России из Сирии. По его словам, Россия перемещает свои военные активы из разных частей страны на две базы — авиабазу Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе.

Москва эвакуировала часть дипломатического персонала, а российские дипломаты в частных беседах говорили о вероятности полного вывода войск. Сам Асад, как выяснилось позже, покинул страну через Хмеймим с помощью России 8 декабря, когда стало ясно, что последние армейские позиции его режима пали.

На фоне интенсивных переговоров о судьбе российских баз в Сирии высказался и президент России Владимир Путин. В ходе Прямой линии 19 декабря он заявил, что Москва «в целом выполнила задачи», поставленные перед военной операцией в Сирии. По его словам, действия России предотвратили создание «исламского халифата» и «не позволили террористам прийти к власти». При этом российский лидер особо подчеркнул, что новое руководство в Дамаске нельзя считать террористическим — характерная оговорка в свете текущих переговоров с пришедшей к власти «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

Однако когда речь зашла о будущем российских военных объектов в Сирии, Путин был менее категоричен. Вопрос о сохранении баз в Хмеймиме и Тартусе, арендованных на 49 лет, он увязал с «совпадением интересов с новыми властями республики» – формулировка, которая, по сути, подтверждает факт ведущихся переговоров о статусе российского военного присутствия в стране.

После падения режима Асада Минобороны Турции проанализировало изменения военно-политической обстановки в Сирии. В ведомстве отметили неопределенность ситуации с российским военным контингентом: несмотря на переговоры Москвы с новым руководством Сирии, наблюдается перемещение российских военных активов в Ливию. По мнению ведомства, окончательные выводы о характере этой передислокации делать пока рано.

Как становится ясно, за кулисами разворачивается крайне запутанная картина. По информации The Economist, между российской стороной и ХТШ, ставшей одной из главных сил в новой Сирии, идут интенсивные переговоры. И что самое неожиданное — ХТШ демонстрирует удивительно гибкий подход к вопросу российского военного присутствия.

«Нет никаких красных линий: это основано на интересах, а не на идеологии», — говорит источник в ХТШ, знакомый с ходом переговоров. Группировка не исключает возможность сохранения российских баз и готова уважать российскую аренду порта Тартус, заключенную еще в 2017 году сроком на 49 лет.

Такой поворот событий может показаться парадоксальным, учитывая, что Россия долгие годы поддерживала режим Асада. Однако при ближайшем рассмотрении в этой ситуации есть своя логика.

Новым властям Сирии приходится решать сложную головоломку. С одной стороны, им необходимо заручиться международным признанием. Опыт талибов в Афганистане, оказавшихся в международной изоляции, служит для ХТШ предостерегающим примером. Сохранение российских баз может стать козырем в переговорах о дипломатическом признании со стороны Москвы, особенно учитывая, что западные страны пока с осторожностью относятся к правительству, в котором ведущую роль играет ХТШ из-за его прошлых связей с «Аль-Каидой».

Другим фактором является продолжающаяся активность Израиля. В последние дни израильские силы нанесли сотни ударов по складам с оружием в Сирии — не потому что ХТШ атаковала Израиль, а якобы для предотвращения потенциального использования этого оружия против израильской территории. Хотя мотивы Израиля понятны, продолжение этих атак может подтолкнуть ХТШ к тому, чтобы позволить России сохранить базы в обмен на защиту от израильских ударов.

Есть и фактор присутствия террористических формирований на северо-востоке Сирии. Если США усилят поддержку террористов PKK/YPG, ХТШ может счесть российское военное присутствие полезным противовесом американскому влиянию в регионе.

Россия в свою очередь заявила о готовности предоставить Сирии гуманитарную помощь в обмен на сохранение доступа к своим базам. Однако новым властям этого недостаточно. Они стремятся к установлению полноценных дипломатических и экономических связей, которые помогли бы вывести страну из изоляции. В этом контексте показательно, что Украина, находящаяся в состоянии войны с Россией, уже предложила Сирии поставки пшеницы.

«Мы находимся на первом этапе переговоров. Люди прилагают огромные усилия, чтобы остановить кровопролитие; они хотят построить новую жизнь. Мы вынуждены восстанавливать отношения. Страна мертва. Люди очень бедны», — объясняет представитель ХТШ британскому изданию The Economist.

В Евросоюзе тем временем некоторые министры настаивают на том, что россиян следует вытеснить из Сирии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что этот вопрос будет поднят на переговорах с новым руководством страны. Однако реальность может оказаться сложнее, чем представляется европейским дипломатам.

Для России сохранение баз в Сирии имеет стратегическое значение. База Хмеймим играет важную роль в поддержке российского присутствия в Африке, а военно-морская база в Тартусе обеспечивает присутствие в Средиземном море, доступ к которому через Черное море затруднен из-за ограничений конвенции Монтрё на проход военных кораблей.

Так что, несмотря на широко распространенную неприязнь к России среди прошедших через горнило войны сирийцев, новые власти, похоже, готовы к прагматичному подходу. ХТШ стремится сбалансировать влияние различных внешних сил и не хочет окончательно связывать себя ни с одной из них. В этой сложной игре российские базы могут оказаться важным козырем в переговорах о будущем страны.

История еще раз показывает, что в международной политике редко бывают простые решения. То, что на первый взгляд кажется очевидным исходом, при ближайшем рассмотрении оборачивается сложным переплетением интересов, где прагматизм часто берет верх над идеологией. И судьба российских баз в Сирии может стать ярким тому подтверждением.