Израильские ВВС атаковали цели в столице Йемена Сане и портовом городе Ходейда. По данным местных СМИ, в результате рейдов погибли девять человек.

Израильская армия заявила, что удары были направлены на объекты, использовавшиеся хуситами для военных операций. Эти действия стали ответом на ракетный запуск со стороны группировки в ночь на четверг.

Согласно данным йеменского телеканала Al-Masirah, четыре авиаудара пришлись на порт аль-Салиф в Ходейде, где погибли семь человек. Еще двое скончались в результате атак на нефтяной объект Рас-Иса. Кроме того, удары были нанесены по двум электростанциям в районе Саны.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что среди целей были порты и энергетическая инфраструктура. Хуситы в свою очередь заявили, что их ракетный обстрел военных объектов Израиля «достиг цели».