Скандал: эксперта уволили за разоблачение израильской «мистификации изнасилований»

Судмедэксперт Дженнифер Кунингс, которую уволили из больницы Маунт-Синай, оспорила утверждения о «массовом изнасиловании», якобы совершенном 7 октября. Она указала на отсутствие судебно-медицинских доказательств, достоверных свидетелей или подтверждения фактов, которые широко освещались в западных СМИ, включая The New York Times. Кунингс имеет две степени магистра наук и является сертифицированной практикующей медсестрой в области психического здоровья (PMHNP). Кроме того, она лицензированный судебный эксперт по сексуальному насилию в Нью-Йорке (NYSAFE). Кунингс утверждает, что заявления об изнасилованиях были использованы для оправдания геноцида в Газе. Несмотря на потерю работы и клевету, она говорит: «Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы это сделала».