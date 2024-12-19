Страны «Большой семерки» (G7) обсуждают ужесточение ценового потолка на российскую нефть, а также возможность полной блокировки операций с российской нефтью.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, рассматриваются варианты снижения текущего предела с $60 до $40 за баррель или даже полного запрета на обработку и транспортировку российской нефти.

Введение потолка цен на российскую нефть в декабре 2022 года было частью санкционной стратегии Запада против России после вторжения в Украину. Механизм предполагал, что нефть, продаваемая дороже установленного лимита, не сможет транспортироваться с использованием западной инфраструктуры или страховаться компаниями из стран G7.

Однако эксперты скептически оценивают эффективность таких мер. Российская нефть продолжает свободно поступать на рынки, что подрывает саму концепцию потолка цен. Для его реального функционирования требуется согласие не только стран G7, но и более широкой коалиции импортеров и экспортеров нефти.