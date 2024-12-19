Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси в рамках саммита D-8, который проходит в Каире. В ходе переговоров лидеры обсудили двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил готовность Турции развивать сотрудничество с Египтом в таких областях, как оборонная промышленность, энергетика, транспорт и развитие. Он отметил стремление достичь цели взаимного торгового оборота в 15 млрд долларов.

Особое внимание в ходе встречи было уделено Сирии. Эрдоган заявил, что сирийский народ продолжает страдать уже 13 лет, подчеркнув важность политического единства и территориальной целостности Сирии. Он подтвердил, что Турция намерена и дальше поддерживать усилия по восстановлению страны и достижению внутреннего примирения.

Также обсуждалась ситуация в Газе. Турецкий лидер подчеркнул необходимость скорейшего установления постоянного и устойчивого перемирия, а также важность бесперебойной доставки гуманитарной помощи в регион. Президент Эрдоган выразил уверенность, что укрепление сотрудничества между Турцией и Египтом сыграет важную роль в решении этой гуманитарной проблемы.