Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве исполнительного директора компании UnitedHealth Group Брайана Томпсона, предстанет в четверг перед федеральным судом. Его обвиняют в убийстве с применением огнестрельного оружия, преследовании, подделке документов, а также в незаконном использовании и хранении оружия. Об этом сообщили в прокуратуре Манхэттена. Штат Нью-Йорк по своему внутреннему законодательству обвиняет Манджоне также и в терроризме.

Манджоне был арестован в Пенсильвании 9 декабря после пяти дней поисков и экстрадирован в Нью-Йорк. Его обвиняют в том, что убийство было заранее спланировано и мотивировано ненавистью к отрасли медицинского страхования и богатым корпоративным лидерам. В ходе расследования было найдено несколько записей в его блокноте, в том числе одна, где он писал о намерении убить генерального директора страховой компании на инвестиционном собрании.

Следствие утверждает, что Манджоне добрался автобусом из Атланты в Нью-Йорк и использовал свои мобильные устройства и интернет для подготовки преступления. Его адвокат заявляет, что обвинения чрезмерны, и обещает бороться за смягчение наказания.

Ранее Манджоне был обвинен в убийстве первой степени и совершении акта терроризма по законам штата Нью-Йорк.

Обвинения федерального уровня могут позволить прокурорам применить смертную казнь, которая в Нью-Йорке отменена уже несколько десятилетий.