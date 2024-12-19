Израиль убил 10 жителей Газы, стоявших в очереди за водой

В Газе по меньшей мере десять человек были убиты в результате израильского авиаудара по мирным палестинцам, стоявших в очереди за водой. Организация Human Rights Watch (HRW) в четверг обвинила Израиль в геноциде по отношению к жителям сектора Газа. По данным HRW, еврейское государство намеренно лишает палестинцев доступа к воде. В докладе международной наблюдательной организации также говорится о том, что «израильские власти намеренно создали условия жизни, рассчитанные на полное или частичное физическое уничтожение палестинцев в Газе».