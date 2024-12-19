Польское правительство объявило о продаже 1000 тонн сливочного масла из стратегических резервов в ответ на резкий рост цен. Стоимость масла стала предметом политических споров, и, согласно свежему опросу, более половины граждан Польши возлагают ответственность за ситуацию на действующее правительство.

Во вторник утром Государственное агентство стратегических резервов (RARS) заявило, что рост цен на масло связан с дефицитом молока на мировом рынке.

«Эта ситуация также затронула Польшу. Чтобы стабилизировать рынок, RARS объявило тендер на продажу крупных партий масла», — говорится в сообщении агентства, которое подчиняется канцелярии премьер-министра Дональда Туска.

К продаже будут предложены около 1000 тонн замороженного несоленого масла в блоках по 25 кг. Минимальная цена установлена на уровне €6,65 за килограмм. Первые заявки, минимальный объем которых составляет 20 тонн, начнут приниматься 19 декабря.

Согласно RARS, резервы создаются для обеспечения бесперебойных поставок, необходимых для экономики и удовлетворения базовых потребностей граждан.