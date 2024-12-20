Пентагон сообщил, что в Сирии находится 2 тыс. американских военнослужащих, что более чем вдвое превышает ранее заявленное число в 900 человек. По словам официального представителя Пентагона генерал-майора Пэта Райдера, увеличение численности произошло за несколько месяцев до свержения Башара Асада.

«Сегодня я узнал об этом числе. Ранее мы говорили о 900 (военных), но сейчас предоставляю обновленные данные», — заявил Райдер на пресс-конференции.

На вопрос о том, как долго численность войск составляла 2 тыс., Райдер ответил уклончиво, но подчеркнул, что это «продолжается уже какое-то время».

Ранее США заявляли, что в Сирии находится 900 американских солдат, работающих с местными силами для предотвращения возрождения ДАЕШ. Однако последние данные ставят под вопрос публичные заявления о присутствии войск в регионе.

После свержения Башара Асада в начале декабря американские военные продолжают наносить удары по боевикам ДАЕШ. Администрация Джо Байдена ранее заявляла, что войска США останутся в Сирии.

Однако избранный президент Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, может инициировать их вывод. Во время своего первого срока Трамп уже предпринимал подобные попытки, но сталкивался с сопротивлением внутри администрации.

Этот случай напоминает ситуацию 2017 года, когда Пентагон неожиданно уточнил, что в Афганистане находилось 11 тыс. американских военнослужащих вместо заявленных ранее 8 тыс.