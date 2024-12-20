Вечером 19 декабря президенты Узбекистана и России, Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин, провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили усиление взаимодействия спецслужб для борьбы с вызовами и угрозами безопасности. Лидеры также рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках региональных организаций.

По данным пресс-службы узбекского лидера, инициатором звонка выступила узбекистанская сторона.

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

«Подчеркнуто, что Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт. Акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму», — говорится в сообщении Кремля.

В Кремле добавили, что Мирзиёев поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и пресс-конференции, подчеркнув важность укрепления взаимовыгодных связей.

Кириллов и Поликарпов погибли 17 декабря в результате взрыва. Подозреваемым является 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, задержанный после атаки. На допросе он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за убийство, назвав Кириллова причастным к применению химического оружия против украинских войск, что Россия отрицает.