ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ЕС: Россия не должна победить
Европейский совет подтвердил поддержку Украины «столько, сколько потребуется», призвал к усилению поставок систем ПВО и пообещал новые санкции против России
ЕС: Россия не должна победить
ЕС подтвердил поддержку Украины / Фото: Reuters
20 декабря 2024 г.

Европейский совет 19 декабря опубликовал итоговое заявление саммита лидеров ЕС, подтвердив «непоколебимую приверженность» поддержке Украины во всех сферах — политической, финансовой, военной и гуманитарной.

«Россия не должна победить», — заявлено в итоговом документе саммита.

Лидеры ЕС призвали к срочному увеличению поставок систем противовоздушной обороны для эффективной защиты Украины.

Европейский совет также отметил важность укрепления оборонной промышленности Украины и ее сотрудничества с оборонной отраслью ЕС.

В документе подчеркивается готовность стран ЕС усилить давление на Россию через дополнительные санкции. Активы России, замороженные в рамках санкционной политики, останутся недоступными до тех пор, пока Россия не завершит агрессивные действия и не компенсирует ущерб, нанесенный Украине, говорится в заявлении.

ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России. Новые меры направлены на устранение обхода действующих санкций, ослабление российского военно-промышленного комплекса и ограничение деятельности так называемого «теневого флота».

В санкционный список включили 54 физических и 30 юридических лиц. Среди них — подразделения, ответственные за удары по детской больнице «Охматдет» в Киеве, руководители энергетических компаний России, а также два высокопоставленных чиновника из КНДР.

Под ограничения попали 52 танкера из третьих стран, перевозившие российскую нефть, а также судоходные компании, связанные с теневым флотом. ЕС впервые ввел санкции против китайских компаний, а также предприятий из Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, обвиняя их в поставках товаров двойного назначения для России.

Среди других мер — запрет на признание решений российских арбитражных судов, связанных с европейскими компаниями, и ужесточение правил вывода активов из России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us