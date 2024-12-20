Европейский совет 19 декабря опубликовал итоговое заявление саммита лидеров ЕС, подтвердив «непоколебимую приверженность» поддержке Украины во всех сферах — политической, финансовой, военной и гуманитарной.

«Россия не должна победить», — заявлено в итоговом документе саммита.

Лидеры ЕС призвали к срочному увеличению поставок систем противовоздушной обороны для эффективной защиты Украины.

Европейский совет также отметил важность укрепления оборонной промышленности Украины и ее сотрудничества с оборонной отраслью ЕС.

В документе подчеркивается готовность стран ЕС усилить давление на Россию через дополнительные санкции. Активы России, замороженные в рамках санкционной политики, останутся недоступными до тех пор, пока Россия не завершит агрессивные действия и не компенсирует ущерб, нанесенный Украине, говорится в заявлении.

ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России. Новые меры направлены на устранение обхода действующих санкций, ослабление российского военно-промышленного комплекса и ограничение деятельности так называемого «теневого флота».

В санкционный список включили 54 физических и 30 юридических лиц. Среди них — подразделения, ответственные за удары по детской больнице «Охматдет» в Киеве, руководители энергетических компаний России, а также два высокопоставленных чиновника из КНДР.

Под ограничения попали 52 танкера из третьих стран, перевозившие российскую нефть, а также судоходные компании, связанные с теневым флотом. ЕС впервые ввел санкции против китайских компаний, а также предприятий из Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, обвиняя их в поставках товаров двойного назначения для России.

Среди других мер — запрет на признание решений российских арбитражных судов, связанных с европейскими компаниями, и ужесточение правил вывода активов из России.