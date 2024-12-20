Генерал-полковник Николай Юрьев покинул должность руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России. Указ о его отставке был подписан 16 декабря 2024 года, сообщили РБК источники в силовых ведомствах.

По словам источников, решение об уходе было принято летом 2024 года. Юрьев ушел на пенсию по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы контрразведки будет один из его заместителей, имя кандидата на постоянную должность пока не разглашается.

В 2018 году в интервью ТАСС Юрьев рассказал, что основной задачей оперативной группы военной контрразведки в Сирии является обеспечение безопасности базы российских ВКС. По его словам, группа успешно справляется с поставленной задачей, а добываемая ее сотрудниками информация используется командованием при принятии решений о проведении специальных и военных операций.

Отставка Юрьева произошла на фоне драматических событий в Сирии, где в ночь на 8 декабря антиправительственные силы захватили Дамаск, что привело к свержению режима Башара Асада. Бывший сирийский президент получил убежище в России после того, как, по его словам, «позиции армии пали».