Сирийцы празднуют в Хаме падение 61-летнего режима партии «Баас»

В городе Хама на улицы вышли тысячи сирийцев, чтобы отметить историческое событие — конец 61-летнего правления партии «Баас». Центральные площади и улицы города заполнили люди с флагами, песнями и лозунгами, выражая радость и надежду на новую главу в истории Сирии. Хама, как символ сопротивления, пережила один из самых жестоких эпизодов в истории Сирии — события 1982 года, когда десятки тысяч мирных жителей стали жертвами репрессий со стороны режима. Сегодня город стал местом объединения и надежд на светлое будущее. Как вы считаете, какова дальнейшая судьба Сирии после такого исторического перелома, и как это повлияет на регион в целом?