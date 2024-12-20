Лидеры Пакистана и Бангладеш договорились расширить сотрудничество, сосредоточив усилия на торговле, визовых послаблениях и культурных обменах.

Переговоры прошли в четверг на полях 11-го саммита D-8 в Каире, где премьер-министр Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф встретился с временным лидером Бангладеш Мухаммадом Юнусом.

Шариф отметил общую историю и культурные связи двух стран, выразив готовность Пакистана укреплять двусторонние отношения. Он высоко оценил шаги Дакки по улучшению условий торговли и путешествий между странами.

Среди них — отмена обязательного 100% физического досмотра грузов из Пакистана и ликвидация специального отдела безопасности в аэропорту Дакки, созданного для проверки пакистанских пассажиров.

Кроме того, Шариф поблагодарил Бангладеш за упрощение визового режима, которое включает отмену дополнительных проверок для граждан Пакистана.

Временный лидер Бангладеш Мухаммад Юнус занял свой пост после того, как Шейх Хасина покинула страну из-за народных протестов в августе.

Бангладеш провозгласил независимость от Пакистана в 1971 году, и с тех пор отношения между странами оставались напряженными. Однако недавние изменения в руководстве Дакки открывают новые перспективы для нормализации и укрепления двустороннего взаимодействия.