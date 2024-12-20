ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Американцы массово строят бункеры
Продажи подземных убежищ на случай ядерного удара бьют все рекорды, хотя физики предупреждают, что частные бункеры вряд ли защитят от атомной бомбы
Американцы массово строят бункеры
фото: Reuters / Reuters
20 декабря 2024 г.

Продажи частных ядерных бункеров в США в этом году росли самыми стремительными темпами за последние 30 лет, передает NPR. Несмотря на заявления экспертов о том, что такие укрытия не способны обеспечить реальную защиту от последствий ядерной войны, в массовом сознании такой бункер лучше, чем ничего.

В условиях нарастающей глобальной напряженности компании фиксируют рекордный спрос на убежища — от простых защитных конструкций до роскошных подземных особняков.

В Калифорнийской долине Инланд-Бернард Джонс-младший построил в своем доме подземный бункер, рассчитанный на 25 человек. Укрытие, оборудованное кухнями, спальнями и автономными системами жизнеобеспечения, было задумано как средство защиты от любых катастроф, включая ядерные удары. «Мир становится менее безопасным», — объясняет американец.

Спрос на такого рода убежища продолжает расти. Компании, такие как Atlas Survival Shelters из Техаса, сообщают о резком увеличении заказов после кризисов, таких как начало российско-украинской войны и израильское вторжение в Газу. Генеральный директор компании Рон Хаббард утверждает, что его бункеры способны защитить от всего — от торнадо до ядерного удара. Стоимость таких укрытий варьируется от $20 тыс. до нескольких миллионов долларов.

Почему ученые критикуют бункеры?

Критики заявляют, что бункеры создают опасную иллюзию безопасности, отвлекая внимание от важнейшей задачи — предотвращения ядерной эскалации. В официальных руководствах, таких как инструкция FEMA, акцент сделан на использование уже существующих зданий для укрытия.

Эксперты, например Брук Буддемайер из Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора, подчеркивают, что ключ к выживанию — оперативные действия, такие как укрытие в центральных частях зданий, комнатах без окон, подъездах, лестничных пролетах или на парковках.

«Воздействие радиационного удара можно предотвратить», — говорит Буддемайер, призывая к просвещению населения. Радиоактивные частицы достигают поверхности через 15 минут после взрыва, и простые меры могут значительно снизить риски. В случае ядерного взрыва повысить шансы на выживание может любое укрытие.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us