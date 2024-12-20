Продажи частных ядерных бункеров в США в этом году росли самыми стремительными темпами за последние 30 лет, передает NPR. Несмотря на заявления экспертов о том, что такие укрытия не способны обеспечить реальную защиту от последствий ядерной войны, в массовом сознании такой бункер лучше, чем ничего.

В условиях нарастающей глобальной напряженности компании фиксируют рекордный спрос на убежища — от простых защитных конструкций до роскошных подземных особняков.

В Калифорнийской долине Инланд-Бернард Джонс-младший построил в своем доме подземный бункер, рассчитанный на 25 человек. Укрытие, оборудованное кухнями, спальнями и автономными системами жизнеобеспечения, было задумано как средство защиты от любых катастроф, включая ядерные удары. «Мир становится менее безопасным», — объясняет американец.

Спрос на такого рода убежища продолжает расти. Компании, такие как Atlas Survival Shelters из Техаса, сообщают о резком увеличении заказов после кризисов, таких как начало российско-украинской войны и израильское вторжение в Газу. Генеральный директор компании Рон Хаббард утверждает, что его бункеры способны защитить от всего — от торнадо до ядерного удара. Стоимость таких укрытий варьируется от $20 тыс. до нескольких миллионов долларов.

Почему ученые критикуют бункеры?

Критики заявляют, что бункеры создают опасную иллюзию безопасности, отвлекая внимание от важнейшей задачи — предотвращения ядерной эскалации. В официальных руководствах, таких как инструкция FEMA, акцент сделан на использование уже существующих зданий для укрытия.

Эксперты, например Брук Буддемайер из Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора, подчеркивают, что ключ к выживанию — оперативные действия, такие как укрытие в центральных частях зданий, комнатах без окон, подъездах, лестничных пролетах или на парковках.

«Воздействие радиационного удара можно предотвратить», — говорит Буддемайер, призывая к просвещению населения. Радиоактивные частицы достигают поверхности через 15 минут после взрыва, и простые меры могут значительно снизить риски. В случае ядерного взрыва повысить шансы на выживание может любое укрытие.