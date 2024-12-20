Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Сирии — Банияс — прекратил работу после прекращения поставок нефти из Ирана, которая ранее составляла 90% сырья. Об этом сообщил генеральный директор завода Ибрагим Мусаллем газете Financial Times (FT).

Банияс, перерабатывает от 90 до 100 тыс. баррелей нефти в сутки. Завод выпустил последнюю партию бензина 13 декабря, после чего полностью остановил работу. По словам Мусаллема, это связано с падением режима Башара Асада: Тегеран прекратил поставки нефти в Сирию.

«Мы проводим только краткосрочные ремонтные работы, чтобы быть готовыми к возобновлению поставок нефти», — отметил он.

Мусаллем сообщил, что новое руководство Сирии ожидает снятия западных санкций, чтобы наладить работу завода за счет сирийской нефти. Это позволит стране использовать как собственные запасы нефти, так и закупать ее у других государств, включая Ирак.

Глава НПЗ подчеркнул, что в цистернах остается достаточное количество топлива на несколько месяцев (он не уточнил на сколько), а ситуация, по его оценке, стабильна. В прошлом Банияс неоднократно останавливал работу из-за отсутствия поставок нефти. Например, с 2017 по 2020 год простаивали по два месяца.

Новое временное правительство было сформировано при поддержке группы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которую ООН, ЕС и США внесли в «‎черные списки». ‎Несмотря на это, западные страны начали контактировать с ее лидерами и готовятся отменить ограничения как против группы, так и в целом против Сирии.

Ранее спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал международное сообщество снять с Дамаска санкции, отмечая, что это поможет восстановлению республики.

Сирия сталкивается с острым дефицитом электроэнергии из-за нехватки топлива для электростанций. Большая часть нефтяных месторождений страны находятся под контролем террористов PKK/YPG, которые контролируют нефтяные поля на северо-востоке Сирии.