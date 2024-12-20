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Зачем США усиливают ядерный арсенал?
После заявлений Владимира Путин Вашингтон заявил, что готов пересмотреть боеготовность своих ядерных сил
Зачем США усиливают ядерный арсенал?
фото: Reuters / Reuters
20 декабря 2024 г.

США предупредили, что готовы усилить свою ядерную боеготовность, если Россия откажется сотрудничать в вопросах контроля над вооружениями. При этом Вашингтон настаивает на продолжении диалога, пишет Reuters.

Заместитель советника президента США Джон Файнер заявил, что США хотят обсуждать стратегическую стабильность с Москвой. Он подчеркнул, что это поможет избежать гонки вооружений, снизить риски эскалации и защитить мир от ядерных угроз. В то же время США усилят свой арсенал тактического и стратегического оружия. Поводом для этого во многом стали заявления Владимира Путина о возможных ударах по странам НАТО и изменения ядерной доктрины РФ.

Президент Джо Байден также подтвердил, что Вашингтон готов говорить о контроле над вооружениями. Но, если Кремль продолжит уклоняться, США изменят боеготовность ядерных сил, то есть тоже поменяют свою ядерную доктрину.

«Мы усилим готовность, если Россия нарушит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) или откажется сотрудничать», — подчеркнул Файнер.

Договор ДСНВ ограничивает количество ракет, бомбардировщиков и боеголовок у России и США. Но в феврале 2023 года президент Владимир Путин приостановил участие в соглашении. Он объяснил это действиями США и НАТО, которые стремятся ослабить Россию, и отказом Вашингтона разрешить инспекции объектов.

Белый дом отверг обвинения российской стороны и призвал Москву вернуться к договору и рассмотреть новые соглашения. Но РФ требует учитывать в соглашении конфликт с Украиной — то есть хочет заключить общий договор о безопасности, который бы регулировал отношения НАТО и России в целом. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры о ядерных вооружениях невозможны, пока США поддерживают Киев.

В ноябре Россия утвердила новую ядерную доктрину. В документе сказано, что нападение на РФ или ее союзников при поддержке ядерной державы будет считаться совместным нападением. Применение ядерного оружия допускается только как крайняя мера.

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