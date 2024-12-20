Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба выступил против переброски российской военной техники в страну из Сирии. Политик назвал такие действия «угрозой миру и безопасности» в стране.

Ранее Reuters сообщило, что российские военные перебрасывают военных и технику из сирийских баз в Тартусе и Хмеймиме в Восточную Ливию. Эта часть арабской страны находится под контролем мятежного военачальника Халифы Хафтара. По данным издания, Россия претендует на порт в Бенгази.

Reuters уточняет, что Россия за последнюю неделю перебросила из Сирии в Ливию несколько установок С-400, а также военные истребители и около 1 тыс. персонала.

Bloomberg писал, что российские грузовые самолеты, включая Ил-76, с 8 декабря совершают рейсы между Москвой, Минском и Бенгази. Спутниковые снимки показывают, что Россия выводит технику с баз в Латакии и Тартусе в Сирии, возможно, перебрасывая ее в Ливию.

Дбейба пообещал противодействовать любому иностранному присутствию в Ливии без согласия законных властей.

«Мы будем бороться с теми, кто войдет в страну без разрешения», — заявил премьер.

Он также осудил попытки иностранных держав навязать свое видение будущего Ливии, но отметил, что страна открыта для образовательного сотрудничества с Россией.

Восточная Ливия, контролируемая маршалом Халифой Хафтаром, рассматривается как возможная точка размещения новой российской военной базы. Хафтар, поддерживающий тесные связи с Россией, принимал делегацию Минобороны России в 2023 году. Однако на официальном уровне речь об открытии военной базы РФ в Ливии не шла.

Дбейба осудил действия Хафтара, заявив, что Ливия не должна становиться ареной для иностранных интересов. «Это угрожает миру и стабильности в Ливии», — подчеркнул премьер на правительственном форуме в Триполи.

Тем временем Россия ведет переговоры с новым руководством Сирии о сохранении своих баз. Президент Владимир Путин 19 декабря подтвердил, что Москва стремится согласовать свои интересы с новой сирийской властью, однако пока ясности в этом вопросе нет.