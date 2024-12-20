На 23-й день действия соглашения о прекращении огня израильская армия нарушила его шесть раз, увеличив общее количество атак до 259 с момента подписания перемирия 27 ноября. В результате этих нарушений погиб 31 человек, 37 получили ранения, сообщают ливанские источники.

По данным агентства NNA, израильские военные взорвали дома в районе Кефр-Кила на юге Ливана, вызвав толчки, ощущаемые в регионе. Также был замечен израильский беспилотник над городом Сур.

Окрестности Альма эш-Шааба на границе с Ливаном подверглись обстрелу, а в городе Тайр-Харфа были разрушены дома. В деревне Накара израильские военные бульдозерами снесли здания.

Согласно Министерству здравоохранения Ливана, с 8 октября 2023 года погибли 4061 человек, включая 1106 женщин и детей, а также 222 медицинских работника. Более 16 тыс. человек получили ранения.

Ранее пресс-секретарь армии Израиля Авихай Адрае опубликовал предупреждение в социальных сетях, обращенное к жителям Южного Ливана. Он призвал их не возвращаться в свои дома в 62 населенных пунктах на границе с Израилем до следующего официального объявления.

Адрае подчеркнул, что движение на юг в указанные районы может быть расценено как угроза и стать целью для израильских сил. Он также поделился картой, обозначающей опасные зоны.

27 ноября между Ливаном и Израилем вступило в силу соглашение о прекращении огня. Согласно договоренностям, правительство Ливана обязалось предотвратить любые нападения на Израиль со стороны «Хезболлы» или других вооруженных групп, находящихся на ливанской территории. Израиль, в свою очередь, обязался воздерживаться от военных атак по наземным, морским и воздушным целям на территории Ливана.