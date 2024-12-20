ПОЛИТИКА
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Жители Майотты освистали президента Франции Эммануэля Макрона
Жители острова Майотта освистали президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в пострадавший от разрушительного циклона «Шидо» регион. На большей части архипелага до сих пор нет электричества, воды и достаточного количества продуктов питания. К тому же службы экстренной помощи все еще не могут добраться до всех пострадавших районов. По данным на 2024 год, население Майотты составляет более 320 тыс. человек. Большинство жителей — мусульмане. #франция #макрон #майотта #мусульмане #циклон #trtrussian
mnvm / Others
20 декабря 2024 г.
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