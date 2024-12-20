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Вашингтон обвинил Грузию в репрессиях
США ввели санкции против грузинских чиновников, обвинив их в нарушении прав человека и репрессиях против демонстрантов, журналистов и оппозиции
Вашингтон обвинил Грузию в репрессиях
Протесты в Грузии / Фото: Reuters
20 декабря 2024 г.

США объявили о санкциях против высокопоставленных грузинских чиновников, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и его заместителя Мирзу Кезевадзе, обвинив их в жестоких репрессиях против демонстрантов, журналистов и оппозиционных деятелей.

Санкции были введены в рамках Глобального закона Магнитского и включают замораживание активов в США, а также запрет на финансовые операции с американскими лицами. Великобритания также присоединилась к санкциям, включив Гомелаури и четырех других чиновников в свой санкционный список.

Решение последовало за протестами в Грузии, вызванными объявлением премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в ЕС. По данным Министерства финансов США, силы безопасности, подчиняющиеся Гомелаури и Кезевадзе, применяли насилие, включая массовые избиения и запугивание протестующих.

«Эти официальные лица причастны к жестоким и злобным репрессиям против собственного народа, включая преднамеренные нападения на журналистов и применение насилия», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Брэдли Смит.

Ранее в 2024 году протесты против закона об «иностранном влиянии» также сопровождались жесткими действиями полиции. В отчете Минфина США указано, что департамент специальных задач МВД Грузии неоднократно применял насилие к мирным демонстрантам, находясь под прямым контролем Гомелаури и Кезевадзе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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