Урегулировать спорные моменты

Израиль и палестинское движение ХАМАС могут достичь соглашения до конца декабря. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Он утверждает, что стороны могут заключить договоренности по освобождению заключенных до конца декабря. Планируется, что начальная стадия сделки продлится от 45 до 60 дней.

Израильские СМИ рассказали, что в настоящее время обсуждается, сколько людей смогут освободить, Тель-Авив настаивает на том, чтобы удвоить число освобождаемых.

Первыми из них могут стать израильские женщины-заключенные. Отмечается, что в ближайшее время должна состояться встреча представителей Тель-Авива и Каира, которые планируют вопросы, связанные с заключением договоренностей.

Основные детали будущего соглашения уже ясны, стороны явно достигли прогресса в переговорах, однако два пункта по-прежнему остаются нерешенными.

Как пояснил один из представителей ХАМАС, Тель-Авив требует список имен всех заключенных, как живых, так и погибших. Однако, по его словам, пока огонь не прекратится хотя бы на неделю, узнать и проверить состояние всех невозможно.

Также Израиль настаивает на освобождении израильских солдат-заключенных на первом этапе соглашения, но ХАМАС отказывается пойти на это. Впрочем, представители движения заявили, что возможность урегулировать эти два спорных момента существует, если «Израиль покажет всю серьезность в отношении достижения соглашения».

Ливанские СМИ сообщили, что на данный момент речь может идти о возвращении домой 34 заключенных. Израиль в свою очередь обещает «разрешить значительно увеличить поток гуманитарной помощи в сектор Газа, а также оборудования, необходимого для восстановления больниц и общественных учреждений».

Помимо этого, как поясняют представители ХАМАС, израильтяне в те же сроки согласились уйти из густонаселенных районов сектора Газа и вновь открыть КПП «Рафах» на границе с Египтом в течение первой фазы. «Рафах» перейдет под управление палестинцев, переход будет осуществляться постепенно под контролем Египта.

Достигли прогресса

«Рафах» закрыли в мае этого года, когда израильская армия начала наступление в самом южном городе сектора Газа. При этом Тель-Авив планирует частично сохранить контроль над «коридором Нецарим», который делит Газу на север и юг, а также в районе Филадельфийского коридора.

Отмечается, что палестинское движение пошло на «серьезные уступки», отказавшись от требования к Израилю прекратить все боевые действия и полностью вывести войска из сектора Газа в ходе первой фазы. Однако предполагается несколько этапов, и рано или поздно израильские военные покинут Газу.

ХАМАС требует, чтобы жители северных районов сектора Газа получили право вернуться в свои дома без явного досмотра со стороны израильских военных.

Посредники между Израилем и ХАМАС считают, что заключение сделки с освобождением заключенных приведет к полномасштабному соглашению, которое повлечет за собой освобождение всех заключенных, прекращение войны и вывод израильских войск из сектора Газа.

Израильские СМИ со ссылкой на неназванные источники утверждают, что сторонам удалось достичь «значительного прогресса» на пути к окончательному соглашению по Газе. Также со ссылкой на высокопоставленного члена ХАМАС они утверждают, что в переговорах по прекращению огня в Газе и освобождению заключенных «достигнут беспрецедентный прогресс».

В своем публичном заявлении представители палестинского движения также выразили оптимизм по поводу потенциальной сделки, подчеркнув при этом, что достижение соглашения возможно, «если оккупация [Израиль] прекратит выдвигать новые условия».

О том, что стороны близки к преодолению разногласий, говорят и в США. При этом глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер опроверг информацию о том, что палестинское движение якобы согласилось со всеми выдвинутыми требованиями.

Очень нужно Трампу

Арабские СМИ сообщают, что в ХАМАС пошли на смягчение позиций после того, как по иранской «оси сопротивления» были нанесены сокрушительные удары в Ливане и Сирии. Саудовская Аравия также смягчила свои требования к Израилю относительно условий создания палестинского государства.

После начала войны Тель-Авива в секторе Газа Эр-Рияд потребовал от правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху твердых гарантий — палестинцам должно быть официально предоставлено право создать собственное государство. Однако сейчас королевство согласилось на довольно расплывчатое обязательство Израиля обеспечить «путь к палестинской государственности».

По словам израильских СМИ, наследный принц Мухаммед бен Салман, который фактически является лидером Саудовской Аравии, не особо заинтересован в создании палестинского государства — ему важнее продемонстрировать прогресс на этом направлении, чтобы успокоить внутреннюю аудиторию, которая трепетно относится к палестинскому вопросу.

На фоне сообщений об активизации переговоров более интенсивными стали и военные действия. Накануне из сектора Газа по Израилю были выпущены четыре ракеты, продолжает наносить удары и израильская армия. По данным палестинского Минздрава, в результате обстрелов со стороны Тель-Авива погибли по меньшей мере 38 человек, еще 203 получили ранения.

Несмотря на сообщения о прогрессе в переговорном процессе, СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Израиле подчеркивают, что «в любом случае предстоит еще долгий путь» и «чересчур оптимистичные заявления не соответствуют действительности», что «лишь создает ложные иллюзии у общественности».

Американский политолог Аарон Дэвид Миллер из Центра Карнеги считает, что многое в этом зависит от избранного американского президента Дональда Трампа, который стремится достичь соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС до своей инаугурации 20 января.

«Было бы интересно посмотреть, сможет ли избранный президент за это время надавить на обе стороны и завершить войну в Газе. Для него заключение сделки между сторонами имеет решающее значение, ведь она необходима ему для достижения желаемого, а именно нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией», — пояснил эксперт.