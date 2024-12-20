Австрия пересматривает статус сирийских беженцев, прибывших в страну менее пяти лет назад, заявил 19 декабря канцлер Карл Нехаммер. Ранее некоторые сирийцы в Австрии получили письма от правительства, в которых им сообщается, что они «‎больше не должны бояться политических преследований‎» в Сирии и думать о возвращении на родину.

«Австрия... теперь пересматривает право на защиту сирийцев, которые находятся в стране менее пяти лет», — заявил канцлер.

Нехаммер, представитель консервативной партии, которая пытается сформировать новое правительство, подчеркивает, что ситуация в Сирии изменилась с падением Башара Асада 8 декабря. Он добавил, что намерен работать над возвращением беженцев обратно, а если они будут сопротивляться — то добиваться их депортации.

Канцлер и его временное правительство уточнили, что первоначальный акцент будет сделан на добровольные депортации, при этом добровольцам, согласившимся вернуться, будет предложена единоразовая выплата 1000 евро. Австрия и еще десяток государств Европы, включая ФРГ, Великобританию, Нидерланды, Францию и другие, с 8 декабря приостановили рассмотрение заявлений о предоставлении убежища сирийцам.

Австрийское законодательство позволяет отменить статус беженца в некоторых случаях в течение пяти лет после его получения.

Сирийцы составляют крупнейшую группу среди соискателей убежища в Австрии. В стране проживает порядка 95 тыс. сирийцев, большинство из них прибыли в результате гражданской войны в Сирии, в районе 2015–2016 годов. Больше всего беженцев в Европе приняла Германия — от 900 тыс. до 1,3 млн сирийцев. Власти ФРГ также заявили, что работают над тем, чтобы выслать сирийских беженцев на родину.

Партия Нехаммера (ÖVP) известна своей жесткой позицией по вопросам миграции — до такой степени, что ультраправая партия Свободы (FPÖ) обвинила ее в заимствовании ее идей. Аналогичные шаги предпринимает и канцлер Олаф Шольц, перенимая жесткие методы борьбы с миграцией у ультраправых конкурентов.