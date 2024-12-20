Во время слушаний в комитете Палаты представителей по делам ветеранов бывший офицер разведки США Жозефина Гильбо обвинила Конгресс в соучастии в геноциде, совершаемом Израилем в секторе Газа.

«Как ветеран с 17-летним стажем, я наблюдаю, как вы разрушаете американские ценности и нашу национальную безопасность. Конгресс США является соучастником геноцида в Газе», — заявила она, поднявшись с места посреди заседания.

Гильбо добавила, что наблюдает «сжигание детей заживо» и призвала членов Конгресса действовать по совести.

«Мне стыдно за вас всех. Дай Всевышний вам смелости поступать правильно», — сказала бывший офицер американской разведки, которую охранники вывели из зала по требованию председателя заседания.

После заседания Гильбо обратилась к журналистам, отметив, что миллиарды долларов направляются на поддержку Израиля, в то время как американские ветераны остаются без необходимой помощи.

Согласно данным Минздрава Газы, с 7 октября 2023 года израильские атаки унесли жизни 45 206 человек, из которых 77 погибли только за последние сутки. Общее число раненых достигло 107 512.

Бригады скорой помощи и гражданской обороны сталкиваются с препятствиями, создаваемыми израильской армией, что мешает эвакуации погибших из-под обломков.