США решили сделать Венгрии новогодний подарок. Вашингтон дал Венгрии исключительное право продолжать платить за российский газ через Газпромбанк, несмотря на санкции, введенные против этого учреждения.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об этом 19 декабря, назвав решение Белого дома «хорошими новостями» для венгров.

Венгрия сильно зависит от российской энергетики: почти 80% всего энергетического импорта страны идет из России. Будапешт ежегодно получает около 4,5 млрд кубометров российского газа по специальному соглашению на 15 лет, которое он заключил с Москвой в 2021 году.

Санкции США против Газпромбанка, введенные 21 ноября, нарушили платежи за газ по всей Европе, однако Венгрия единственная во всем блоке добилась для себя специального исключения.

Сийярто подтвердил это, отметив, что Венгрия и ее региональные партнеры уже разработали альтернативную систему платежей, соответствующую санкциям и позволяющую продолжать закупки газа. Однако он не раскрыл подробности этой схемы.

Соседи Венгрии, включая Словакию, также столкнулись с трудностями из-за санкций и ищут разъяснения у США. Основной поставщик газа Словакии, компания SPP, заявила, что не получила официального подтверждения об исключении.

Но не все проблемы удалось решить за один раз. Сийярто признал, что санкции США все еще блокируют финансовые транзакции, связанные с проектом атомной электростанции Пакш-2, реализуемым в сотрудничестве с российским Росатомом. Он раскритиковал санкции как «политическое решение».

Сийярто также заверил, что поставки энергии в Венгрии остаются стабильными, но не уточнил, как будут осуществляться будущие платежи РФ.

Министр также отметил, что не знает, как долго еще страна будет зависеть от российского газа, но подчеркнул, что отношения с Москвой имеют сугубо прагматическую направленность — Венгрия не раз осуждала руководство РФ за развязывание войны в Украине. Одновременно с этим Будапешт выступает против военной поддержки Киева и настаивает на мирных переговорах.