Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как пишут польские СМИ, планирует пропустить мероприятия, посвященные 80-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим в Польше. Главная причина — Нетаньяху опасается быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Памятные мероприятия запланированы на 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста. В 2025 году исполнится 80 лет со дня освобождения Освенцима. На мероприятие прибудут многие мировые лидеры, включая короля Великобритании Карла III.

По данным польского издания Rzeczpospolita, израильские власти не связывались с Варшавой по поводу участия в мероприятии. Польша полагает, что причиной стала позиция польского правительства — ранее власти страны заявили, что они обязуются выполнять ордер МУС на арест Нетаньяху.

Президент Израиля Ицхак Герцог, как сообщается, также не планирует посещать это мероприятие, что ставит под вопрос участие израильских представителей в церемонии.

Ордер, выданный в ноябре, обвиняет премьера и его бывшего министра обороны Йоава Галанта в военных преступлениях в ходе конфликта в Газе. Однако ЕС разделился из-за ордера МУС.

Несмотря на то, что Гаага выдала ордера против Нетаньяху и других лидеров, исполнять или нет это предписание зависит от властей каждой отдельной страны.

Бельгия, Нидерланды, Ирландия, Литва, Словения и Испания заявили, что готовы выполнить ордер. Уходящий премьер-министр Бельгии Александр Де Кро подчеркнул, что «не может быть двойных стандартов».

Австрия, несмотря на тесные связи с Израилем, также дала понять, что обязана соблюдать международное право. Эстония, Швеция и Дания поддерживают работу МУС, но не уточняют, будут ли они арестовывать Нетаньяху.

Крупные державы ЕС — Франция, Германия и Италия — занимают уклончивую позицию. Париж утверждает, что Нетаньяху имеет иммунитет, так как Израиль не является членом МУС. Германия сталкивается с внутренними разногласиями: власти подчеркивают важность верховенства закона, но также учитывают исторические связи с Израилем. Итальянские официальные лица назвали арест «невыполнимым».