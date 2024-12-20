Сирия — не Афганистан

Ахмед аш-Шара (также известный как Абу Мухаммед аль-Джулани), фактический лидер Сирии и глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), в интервью BBC выступил с призывом к международному сообществу снять санкции, обременяющие страну. Он подчеркнул, что санкции, направленные против свергнутого режима Башара Асада, теперь лишь усиливают страдания сирийского народа.

«После всего, что произошло, санкции должны быть сняты. Они касались старого режима. Нельзя одинаково относиться к жертве и угнетателю», — заявил аш-Шара.

Он также отметил, что ХТШ, ранее считавшаяся террористической организацией, изменила свой характер и не может оставаться в списках террористов, утвержденных ООН, США и другими странами Запада. По словам аш-Шара, группировка никогда не атаковала гражданских лиц, а напротив, сама пострадала от действий режима Асада.

«ХТШ — это не террористическая организация. Мы никогда не нападали на мирных жителей или гражданские объекты. Напротив, мы сами стали жертвами преступлений режима», — отметил он в интервью.

Кроме того, аш-Шара категорически отверг любые сравнения с Афганистаном, акцентируя внимание на неповторимых культурных традициях и социальных особенностях Сирии, что, по его словам, делает страну совершенно уникальной.

В ответ на опасения журналиста о возможной радикализации Сирии аш-Шара заверил, что страна не пойдет по пути Афганистана.

«Афганистан — это племенное общество. У Сирии другой менталитет, другие традиции», — подчеркнул он. В связи с этим он также высказался в поддержку образования женщин, заявив, что в университетах провинции Идлиб, находящейся под контролем ХТШ, доля студенток превышает 60%.

Все хорошо, но будет ли разрешен алкоголь

После более чем десятилетия войны, опустошившей Сирию и оставившей за собой катастрофические последствия, — свыше полумиллиона погибших, миллионы беженцев и переселенцев, разрушенные города и деревни, подземные тюрьмы и массовые захоронения — среди множества ключевых вопросов, касающихся восстановления инфраструктуры, гуманитарной помощи и политических реформ, один из первых вопросов, заданных журналистом BBC, касался разрешения алкоголя в новой Сирии.

Акцентирование внимания западных СМИ на подобных вопросах, учитывая масштаб трагедии и первостепенные задачи, стоящие перед Сирией, вызывает недоумение, однако является закономерным. Вопрос о легализации алкоголя выходит за рамки бытовой дискуссии, превращаясь в символический показатель направления, в котором пойдет новая Сирия. Для внешних наблюдателей он может стать индикатором того, насколько далеко руководство готово зайти в модернизации и отходе от традиционных принципов, связанных с исламскими нормами.

Все это свидетельствует о глубоко укоренившихся в западном дискурсе стереотипах, пропитанных ориентализмом и культурным превосходством. Подобное восприятие лишь подтверждает, что многие до сих пор не способны глубоко понять региональную специфику, продолжая смотреть на страну и ее жителей через призму шаблонов, делая их объектом изучения. Судя по всему, в глазах западного мира критериями, позволяющими считать общество «цивилизованным», становятся вопросы отношения к ЛГБТ и разрешения алкоголя.

Впоследствии в обзоре интервью телеканал отметил, что Ахмед аш-Шара «уклонился от прямого ответа на вопрос о легализации алкоголя», который подчеркнул, что подобные решения будут в компетенции «Сирийского комитета юридических экспертов». Этот орган, по его словам, займется разработкой новой конституции, определяющей правовые рамки будущего устройства страны.

При этом западные горе-журналисты, похоже, не до конца осознают провокационный характер подобных вопросов. Отрицательный ответ аш-Шара немедленно привел бы к его клеймению как «фундаменталиста» на Западе. В то же время положительный ответ мог бы спровоцировать внутренний раскол в стране, что крайне опасно для Сирии в текущий момент нестабильности.

В повествовании также прослеживается акцент на деталях, подчеркивающих имидж Ахмеда аш-Шара как новоиспеченного лидера Сирии. Упоминается, что он «выступает в гражданской одежде и демонстрирует умеренность» и при этом пытается развеять сомнения в том, что возглавляемая им ХТШ продолжает придерживаться экстремистской идеологии.

В итоге в условиях, когда страна переживает последствия войны, задавать вопросы о потреблении алкоголя — значит уходить от реальных проблем к «повестке» и символическим обсуждениям.