Европейский Союз намерен усилить свое дипломатическое присутствие в Сирии, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи ЕС в Брюсселе.

«Мы уже взаимодействуем с местными акторами, новыми властями и региональными партнерами, а также увеличим наше дипломатическое присутствие в Дамаске», — отметил он, добавив, что ЕС поддерживает территориальную целостность Сирии, а также продолжает оказывать гуманитарную помощь внутри страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что Европа готова поддерживать Сирию в переходный период после 13 лет гражданской войны. ЕС планирует акцентировать внимание на восстановлении и реконструкции страны.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС является крупнейшим донором Сирии и предоставил более 160 млн евро гуманитарной помощи в этом году.

В заключительной декларации саммита Евросовет подчеркнул важность инклюзивного сирийского политического процесса, борьбы с терроризмом и ликвидации химического оружия в период «исторической возможности для воссоединения и восстановления страны».