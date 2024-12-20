Жители острова Майотта, пострадавшего от циклона Шидо, освистали президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в регион. Президент прибыл на остров спустя пять дней после катастрофы, которая унесла жизни по меньшей мере 31 человека и оставила около 2500 раненых.

На встрече с местными жителями люди выразили недовольство условиями жизни, особенно нехваткой питьевой воды. Островитяне обвинили государство в бездействии и потребовали отставки Макрона. Крики «Вы несете чушь!» сопровождались обвинениями в том, что Франция не оказывает достаточной поддержки.

Макрон не выдержал эмоционального накала и заявил: «Я не циклон! Я не несу ответственности!» Он добавил, что «если бы не Франция, у вас было бы в 10 000 раз больше неприятностей».

Майотта, расположенная у юго-восточного побережья Африки недалеко от Мадагаскара, считается самым бедным регионом Франции. Проблемы с доступом к питьевой воде и низкий уровень жизни остаются главными вызовами для местного населения.

Циклон, скорость ветра которого превышала 200 километров в час, нанес значительный ущерб инфраструктуре: разрушены жилые дома, административные здания и больницы. Майотта столкнулась с самой сильной стихией за последние 90 лет.