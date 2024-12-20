Илон Маск публично выразил поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), назвав ее «единственной силой, способной спасти Германию». Вместе с этим постом Маск поделился видео правой блогерки Наоми Зайбт, известной как «анти-Грета», где та критиковала экологическую политику партии «Зеленые» и лидера консерваторов Фридриха Мерца за его отказ сотрудничать с AfD.

Заявление миллиардера вызвало восторженную реакцию со стороны лидеров AfD. «Да! Вы абсолютно правы!» — написала кандидат на пост канцлера от партии, Алиса Вайдель. Она также раскритиковала бывшего канцлера Ангелу Меркель за «социалистическую политику» и обвинила Евросоюз в «разрушении Германии».

Позиция Маска усиливает его репутацию сторонника правых партий в Европе. Ранее он поддержал премьер-министра Италии Джорджу Мелони и лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа. Последний заявил, что Маск может финансово поддержать его движение, однако в Германии законы запрещают иностранным гражданам вносить пожертвования свыше €1,000.

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя слова Маска, отметил: «Свобода слова распространяется и на миллиардеров, но это не означает, что их заявления всегда содержат хорошие советы».

Набирающая популярность AfD занимает второе место в предвыборных рейтингах и может стать крупнейшей оппозиционной партией после выборов 23 февраля. Однако ее успех сопровождается обвинениями со стороны оппонентов в экстремизме и даже нацизме.