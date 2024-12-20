Американские дипломаты провели первую официальную встречу с новыми де-факто властями Сирии, возглавляемыми группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), в пятницу в Дамаске.

По словам представителя Госдепартамента, делегация, в состав которой вошли высокопоставленные дипломаты Барбара Лиф, Роджер Карстенс и Дэниел Рубинштейн, обсудила с новым правительством основные принципы переходного процесса, включая инклюзивность и уважение прав меньшинств.

Визит также предполагает диалог с сирийским обществом: активистами, представителями различных общин и гражданскими лидерами. Особое внимание уделяется судьбе американского журналиста Остина Тайса, похищенного в 2012 году, и других пропавших без вести американцев в Сирии.

Западные правительства постепенно открывают каналы связи с ХТШ и ее лидером Ахмедом аш-Шараа, обсуждая вопрос о снятии с группировки статуса террористической. Поездка американской делегации последовала за дипломатическими контактами новой власти в Дамаске с Францией и Великобританией, состоявшимися в последние дни.

Этот визит стал первым случаем за более чем десять лет, когда официальные лица США посетили Дамаск после разрыва дипотношений и закрытия посольства в 2012 году.