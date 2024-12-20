Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. Глава региона Александр Хинштейн сообщил о шести погибших, включая ребенка.

Глава Рыльского района Андрей Белоусов в комментарии РИА Новости заявил о ранениях у нескольких человек. Он назвал авиаудар «массированным», уточнив, что зафиксировано около 15 попаданий ракет, которые нанесли значительный ущерб.

Местные жители и очевидцы рассказали СМИ о десятках мощных взрывов. Пожары, возникшие на месте попаданий, были засняты на видео.

Телеграм-канал Mash, близкий к силовикам, пишет, что ущерб нанесен автостанции, образовательным учреждениям и жилым домам.

Врио губернатора Курской области Хинштейн в своем телеграм-канале подтвердил атаку на гражданскую инфраструктуру. Он заявил, что при обстреле использовалась система HIMARS. На момент публикации он находился на заседании Госсовета в Москве и сообщил о планах выехать в Рыльск.

Украинская сторона пока не комментировала эти сообщения.