ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Украина ударила по Рыльску
Власти Курской области сообщили о массированном ракетном обстреле и шести погибших
Украина ударила по Рыльску
Фото: соцсети / Others
20 декабря 2024 г.

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. Глава региона Александр Хинштейн сообщил о шести погибших, включая ребенка.

Глава Рыльского района Андрей Белоусов в комментарии РИА Новости заявил о ранениях у нескольких человек. Он назвал авиаудар «массированным», уточнив, что зафиксировано около 15 попаданий ракет, которые нанесли значительный ущерб.

Местные жители и очевидцы рассказали СМИ о десятках мощных взрывов. Пожары, возникшие на месте попаданий, были засняты на видео.

Телеграм-канал Mash, близкий к силовикам, пишет, что ущерб нанесен автостанции, образовательным учреждениям и жилым домам.

Врио губернатора Курской области Хинштейн в своем телеграм-канале подтвердил атаку на гражданскую инфраструктуру. Он заявил, что при обстреле использовалась система HIMARS. На момент публикации он находился на заседании Госсовета в Москве и сообщил о планах выехать в Рыльск.

Украинская сторона пока не комментировала эти сообщения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us