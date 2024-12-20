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Утренний поджог мечети
Израильские поселенцы подожгли мечеть в деревне Марда на оккупированном Западном берегу
Утренний поджог мечети
Фото: Reuters / Others
20 декабря 2024 г.

Ранним утром в пятницу поселенцы в оккупированном Западном берегу подожгли мечеть Бир аль-Валидин в деревне Марда. На стенах мечети были обнаружены надписи на иврите, включая слова «Месть» и «Смерть арабам». Огонь причинил ущерб у входа в здание, но был потушен до того, как успел распространиться. Об этом очевидцы сообщили агентству Reuters.

Израильская полиция и служба безопасности Шин Бет начали расследование инцидента, назвав его «чрезвычайно серьезным» и пообещав привлечь виновных к ответственности. Глава деревенского совета Марды, Насфат аль-Хуфаш, осудил нападение, назвав его частью «систематической террористической кампании», направленной против палестинцев.

МИД Палестинской автономии охарактеризовал атаку как очередной акт насилия со стороны поселенцев и обратилось к Совбезу ООН с просьбой защитить палестинское население.

По данным ООН, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме проживают более 700 тыс. израильских поселенцев, несмотря на международное признание этих территорий как оккупированных с 1967 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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