В деревне Маарийя на западе провинции Дераа сирийцы провели акцию протеста против продолжающейся оккупации их территорий Израилем. По сообщениям «Аль-Джазиры» со ссылкой на местных жителей, израильские военные, разместившиеся в этом районе, открыли огонь по протестующим и ранили одного из них.

Фотографии, опубликованные в сирийских социальных сетях, запечатлели участников с транспарантами, на которых было написано: «Свободная, свободная Сирия, Израиль, убирайся». На видеозаписях слышно, как толпа скандирует те же лозунги.

После падения режима Башара Асада Израиль расширил свое военное присутствие на территории Сирии, сопровождая вторжение сотнями авиаударов. Заняв зону, ранее находившуюся под контролем миротворцев ООН, израильские силы распространили свои операции на окрестности, вплоть до города Катана, расположенного всего в 26 км от Дамаска.

На границе с оккупированными Голанскими высотами в районе Кунейтры израильские военные потребовали эвакуации местных жителей. Некоторые из них отказываются покидать свои дома, несмотря на принуждение, включая отключение водоснабжения и разрушение дорог. Фермеры жалуются, что им запрещают работать на своих полях.

Лидер нового сирийского правительства Ахмед аль-Шараа осудил действия Израиля, призвав международное сообщество остановить военные операции. «Мы не хотим конфликта ни с Израилем, ни с другими странами. Сирийцам нужна стабильность и мир», — заявил он.

Жители Кунейтры обратились к новому правительству с просьбой противодействовать израильской оккупации. «Нас лишили земли и права работать. Мы требуем решительного ответа, чтобы сохранить наши достижения и защитить свободу», — рассказал «Аль-Джазире» один из участников протестов.