В пятницу, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в 30 странах. Среди назначенцев – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, который будет представлять Украину в Турции.

Джелял вернулся в Украину 28 июня этого года в рамках обмена пленными, когда удалось освободить из российского плена десять удерживаемых лиц. До своего ареста в 2021 году он был одним из самых известных членов Меджлиса – представительного органа крымских татар, запрещенного в России.

После аннексии Крыма Джелял остался на полуострове со своей семьей, где продолжал заниматься правозащитной деятельностью и журналистикой. На посту заместителя председателя Меджлиса он работал с 2013 года.

Турция приветствовала освобождение Джеляла в июне этого года. «Мы с большим удовлетворением восприняли освобождение в рамках обмена пленными заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла», — заявил тогда МИД Турции, призвав также освободить других задержанных крымских татар.